Джо Лэйкоб – о переходе Дюрэнта в 2016 году: «Любая команда на нашем месте сделала бы то же самое»

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб высказался о подписании в 2016 году.

«Я понимаю, почему на нас злятся за тот переход Дюрэнта, но любая команда на нашем месте сделала бы то же самое. Если, конечно, хотела бы выиграть чемпионат. Такова правда», – заявил Лэйкоб.

«Уорриорз» подписали звездного форварда в качестве свободного агента, после чего два раза подряд выигрывали чемпионский титул.

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