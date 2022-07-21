НБА оштрафовала владельца «Уорриорз» Лэйкоба на 500 тысяч за критику коллективного соглашения

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НБА оштрафовала владельца «Уорриорз» Джо Лэйкоба на 500 тысяч долларов за нарушение правил лиги по вопросу публичной обсуждения коллективного соглашения.

В эфире подкаста Андре Игудалы и Эвана Тернера Лэйкоб назвал существующую систему с выплатой налога на роскошь «очень несправедливой». 

«Уорриорз» превышают порог налога на роскошь на 35,3 миллиона долларов. «Клипперс» – единственная команда НБА, у которой этот показатель выше (41,7).

«Самое сложное – работать с налогом на роскошь. На этой неделе я был на собрании комитета в Нью-Йорке. Очевидно, лига хочет, чтобы у каждого клуба был шанс на победу. Сейчас некоторые считают, что мы покупаем титулы, так как у нас самая большая зарплатная ведомость.

Правда в том, что мы превышаем порог налога на роскошь всего на 40 миллионов долларов. Это не маленькая, но и не огромная цифра. В общей сложности мы платим сверху 200 миллионов долларов, большая часть из которых – невероятные штрафы.

Я считаю это очень несправедливым, потому что все восемь лучших игроков команды были выбраны нами на драфте (кроме Эндрю Уиггинса, которого выменяли из «Миннесоты» – прим. Sports.ru). Также у нас есть ребята, которых не задрафтовали. Мы нашли и развили их в фарм-клубе. В этом сезоне все свободные агенты пришли к нам на минимальные контракты», – сказал Лэйкоб в подкасте.

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