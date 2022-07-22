Тим Леглер: «Джейсон Тейтум в новом сезоне будет под давлением из-за неудачи в финале»

Бывший игрок «Уорриорз» Тим Леглер считает, что лидеру «Селтикс» Джейсону Тейтуму предстоит в новом сезоне играть под давлением из-за не самого удачного выступления в финальной серии плей-офф-2022.

«Думаю, окажется под определенным давлением. Джейсон не лучшим образом выступил в финале . Лучший игрок переиграл его.

От «Бостона» теперь будут ждать победы в чемпионате, а Тейтум не справился, когда они попали в главную серию. Ему предстоит отреагировать. Не столь важно даже, что он будет делать в регулярном чемпионате. Люди будут ждать, что он покажет, когда придет время самых главных матчей. Будет ли он лучше, чем в прошлом сезоне, поможет ли «Бостону» выиграть чемпионат?», – заявил Леглер.

Эмблема «Бостон Селтикс» – одна из самых узнаваемых в спорте. А откуда взялся этот нелепый и веселый гномик?