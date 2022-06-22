Брэд Стивенс: «После финала сказал Джейсону Тейтуму отдохнуть как следует»

Президент по баскетбольным операциям «Бостона» прокомментировал выступление форварда команды в финале НБА этого года.

В шести матчах финальной серии Тейтум набирал в среднем 21,5 очка, 7 передач и 6,8 подбора при реализации 36,7% с игры и 45,5% из-за дуги. «Селтикс» уступили «Уорриорз» со счетом 2-4.

«Я сказал ему устроить отпуск, отдохнуть как следует. Этот парень отдал нам все, что у него было. Когда вы смотрите на игровое время и на количество матчей... Я говорил много раз, что он является суперзвездой, которая не хочет сидеть на скамейке. Он хочет все время находиться на площадке.

Очевидно, если бы он мог сыграть по-другому в финале, он бы сделал это. Но я думал, что были и другие факторы, повлиявшие на его выступление», – сказал Стивенс.

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