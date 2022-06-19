Чарльз Баркли: «Уиггинс показал одну из лучших игр в защите, что я когда-либо видел»

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли объяснил, почему форварду удалось раскрыться в «Голден Стэйт».

«Дело в том, что Уиггинс облажался, будучи первым номером драфта. Когда ты знаешь, что ты номер один на драфте, ты должен быть лучшим игроком в мире, а теперь ему можно быть четвертым, пятым игроком в команде. Ему достаточно быть хорошим ролевым игроком.

У него все отлично, потому что от него не требуют великолепную игру в каждом матче. Но должен признаться, что он показал одну из лучших игр в защите, что я когда-либо видел. Он заставил Тейтума волноваться. Я никогда не видел, чтобы игрок совершил сто потерь за один розыгрыш плей-офф», – сказал Баркли.

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