Джейсон Тейтум: «Каждый день думаю о поражении в финале»

Форвард признался, что до сих пор переживает из-за поражения от (2-4) в финале этого года.

24-летний баскетболист впервые в карьере вышел в решающую серию чемпионата. Он набирал в среднем 21,5 очка, 7 передач и 6,8 подбора.

«Такое запоминается надолго. Я до сих пор думаю об этом каждый день. Наверное, так будет продолжаться до тех пор, пока мы не вернемся на площадку. Вы знаете, как тяжело попасть в финал. Это вершина, которую очень трудно покорить. Очевидно, я должен играть лучше в следующем году, когда мы пытаемся вернуться туда», – сказал Тейтум.

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