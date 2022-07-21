Дрэймонд Грин: «На этой неделе я видел, как Брон играет в школьном спортзале, и как Стеф ведет ESPY! Вау»

Форвард «Голден Стэйт» не может поверить в то, чем два его близких друга, и , занимались на этой неделе.

«На этой неделе я видел, как Брон играет в школьном спортзале, и видел, как Стеф ведет ESPY! Вау», – написал Грин на своей странице в Twitter.

В минувшие выходные Джеймс сыграл в матче полулюбительской лиги Drew League и набрал 42 очка. В среду Карри провел церемонию вручения спортивных наград ESPY в Лос-Анджелесе.

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами