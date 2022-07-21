«Голден Стэйт» – лучшая команда, Карри – лучший игрок НБА по итогам ESPY

В Лос-Анджелесе состоялась 30-я по счету церемония вручения спортивных наград ESPY.

«Голден Стэйт» победил в номинации «лучшая команда года», лидер калифорнийцев Стефен Карри признан лучшим игроком НБА.

Баскетбольные номинанты ESPY:

Спортивная лига с наибольшими гуманитарными достижениями в году: женская НБА

Лучший игрок НБА: Стефен Карри, «Уорриорз»

Лучший игрок женской НБА: , «Чикаго Скай»

Лучшее рекордное достижение: Стефен Карри, «Уорриорз» (вышел на 1-е место по точным 3-очковым в истории НБА)

Возвращение года: , «Уорриорз»

Лучшая команда: «Голден Стэйт»

ESPY Award – награда, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменами и командам за истекший календарный год. Лауреаты ESPY, которая была учреждена в 1993 году, определяются голосованием болельщиков.

В этом году ведущим церемонии стал .

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