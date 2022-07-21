Стеф Карри пошутил над Леброном: «Вести ESPY после победы приятнее, чем после поражения»

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В Лос-Анджелесе состоялась 30-я по счету церемония вручения спортивных наград ESPY, ведущим выступил Стефен Карри из «Голден Стэйт».

Во время вступительной речи Карри пошутил над суперзвездой НБА Леброном Джеймсом, который вел церемонию в 2007 году.

«Я являюсь вторым игроком НБА, которому доверили вести эту церемонию. В 2007 году ведущим был Леброн Джеймс, он сделал это после поражения в финале. Что тут скажешь, делать это после победы приятнее», – произнес Карри.

Карри в этом году привел «Уорриорз» к чемпионству и стал MVP финальной серии. Калифорнийцы признаны командой года по версии ESPY, Карри получил награду как лучший игрок НБА.

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