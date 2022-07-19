Стефен Карри – о церемонии ESPY: «Дрэймонда включать не буду, но гостям все же стоит волноваться»

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Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри заявил, что во время церемонии ESPY собирается периодически подкалывать гостей.

Карри выступит ведущим 30-й ежегодной церемонии вручения наград в области спорта.

«Дрэймонда включать не буду, но гостям все же стоит волноваться. Я буду с микрофоном.

Не планирую много сюрпризов. Возможно, привлеку к церемонии жену Айешу, задействую ее в каких-то скетчах или выходах на сцену. Посмотрим», – заявил Карри.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей

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