Леброн – о жесте Стефа Карри: «Посмотри, что ты наделал!»

Форвард отреагировал на очередное повторение фирменного жеста разыгрывающего Стефена Карри.

Стеф репостнул в твиттере видео, на котором юный болельщик едва добрасывает мяч до кольца, но после попадания ложится на паркет и показывает жест «Спокойной ночи».

«Отправил их спать!» – подписал видео Карри.

«Посмотри, что ты наделал!» – прокомментировал запись Леброн, добавив в конце несколько смеющихся эмодзи.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия