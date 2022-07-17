Леброн – о жесте Стефа Карри: «Посмотри, что ты наделал!»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на очередное повторение фирменного жеста разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри.
Стеф репостнул в твиттере видео, на котором юный болельщик едва добрасывает мяч до кольца, но после попадания ложится на паркет и показывает жест «Спокойной ночи».
«Отправил их спать!» – подписал видео Карри.
«Посмотри, что ты наделал!» – прокомментировал запись Леброн, добавив в конце несколько смеющихся эмодзи.
Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия