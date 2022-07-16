Скотти Пиппен: «Стеф Карри сможет играть после 40 лет, как Леброн»

Шестикратный чемпион в составе считает, что разыгрывающий «Голден Стэйт» далек от завершения карьеры.

«Стеф, очевидно, заслужил статус величайшего снайпера, которого мы когда-либо видели. Когда мы говорим об этом парне, вы знаете, он в какой-то степени похож на мини-Леброна. Он довольно силен для своего роста. Вероятно, он сможет играть и после 40 лет, если захочет», – заявил Пиппен.

В минувшем сезоне 34-летний Карри впервые в карьере стал MVP финальной серии. 37-летний Джеймс провел свой 19-й сезон в НБА, набирая 30,3 очка в среднем за матч.

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