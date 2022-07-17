Дрэймонд Грин пришел посмотреть на игру Леброна и Дерозана в Drew League

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» в субботу посетил матчи полулюбительской лиги Drew League, где выступали звезды НБА Леброн Джеймс ( ) и ( ).

Перед началом матча Грин пообщался с Джеймсом и Дерозаном на площадке.

Команда Леброна и Демара Cheaters одержала победу со счетом 104:102. Джеймс завершил встречу с показателями 42 очка (18 из 36 с игры, 2 из 13 из-за дуги), 16 подборов, 3 передачи и 4 перехвата. Дерозан отметился 30 очками (9 из 23 с игры) и 14 подборами.

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