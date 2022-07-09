Брайан Уиндхорст: «Дарвину Хэму не удастся вписать Уэстбрука в «Лейкерс»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст не верит в то, что новому главному тренеру Дарвину Хэму удастся сдержать обещание и сделать органичной частью командного механизма.

«Нет, у него не получится.

Вспомните, как год назад Док Риверс сказал про Бена Симмонса, что не знает, способен ли тот быть разыгрывающим чемпионской команды. «Я не знаю». Как критиковали Дока и что за этим последовало... Я бы сравнил высказывания Уэстбрука на интервью после завершения сезона с тем выступлением Дока. Слова Расселла были на грани бреда. Он не взял на себя никакой личной ответственности за неудачный сезон, а лишь искал виноватых, критикуя по большей части Фрэнка Вогеля. Частично он бросил тень и на Леброна с Дэвисом, когда сказал, что те не пытались изменить привычный стиль игры.

Послушав подобные высказывания, я могу прийти только к одному выводу. У этого человека никогда не было желания изменить свою игру и никогда не будет такого желания», – заявил Уиндхорст.

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