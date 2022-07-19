Леброн, Дэвис и Уэстбрук выразили готовность провести вместе еще один сезон

Несмотря на неудачный первый совместный сезон, Большое трио «Лейкерс» в составе , и планирует провести вместе еще один розыгрыш.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс из Yahoo Sports, три суперзвезды провели телефонный разговор, во время которого «выразили приверженность друг другу и пообещали сделать все возможное, чтобы осуществить поставленные цели».

Уэстбрук в последние недели часто фигурировал в слухах по возможному обмену. «Лейкерс» обсуждали с «Нетс» объединение Джеймса и Кайри Ирвинга, в качестве компенсации они должны были отдать Расселла, который заработает в новом сезоне 47,1 миллиона долларов.

Хэйнс информирует, что «неопределенность с будущим Уэстбрука в сохраняется», но телефонный звонок «был организован, чтобы убедиться, что все трое находятся на одной волне и объединены стремлением завоевать чемпионский титул».

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе