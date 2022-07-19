Леброн, Дэвис и Уэстбрук выразили готовность провести вместе еще один сезон

Несмотря на неудачный первый совместный сезон, Большое трио «Лейкерс» в составе Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Рассела Уэстбрука планирует провести вместе еще один розыгрыш.
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс из Yahoo Sports, три суперзвезды НБА провели телефонный разговор, во время которого «выразили приверженность друг другу и пообещали сделать все возможное, чтобы осуществить поставленные цели».
Уэстбрук в последние недели часто фигурировал в слухах по возможному обмену. «Лейкерс» обсуждали с «Нетс» объединение Джеймса и Кайри Ирвинга, в качестве компенсации они должны были отдать Расселла, который заработает в новом сезоне 47,1 миллиона долларов.
Хэйнс информирует, что «неопределенность с будущим Уэстбрука в «Лейкерс» сохраняется», но телефонный звонок «был организован, чтобы убедиться, что все трое находятся на одной волне и объединены стремлением завоевать чемпионский титул».
«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе