Дарвин Хэм: «У меня есть четкий план, как я буду использовать Уэстбрука. Он раскроется»

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Новый главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что Расселл Уэстбрук останется игроком стартовой пятерки «Лейкерс» и раскроется в предстоящем сезоне.

«Его рано сбросили со счетов. Мы отлично пообщались, лично, за ужином, по телефону, в текстовых сообщениях. Я люблю Расселла Уэстбрука. Мне нравится его мышление, его подход.

У меня есть четкий план того, как я буду его использовать. Я показал ему этот план. Мы сели, и я все ему рассказал. Я думаю, он раскроется. Мы не будем ограничивать его энергию. Мы просто разнообразим ее, перенаправим», – сказал Хэм.

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