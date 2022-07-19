Самый ценный игрок Лиги ВТБ Хезоня покинул УНИКС

Теги переходы УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Реал Единая лига ВТБ Марио Хезоня Баскетбол

Казанский УНИКС объявил об уходе из команды форварда Марио Хезони (27 лет, 203 см).

По итогам завершившегося сезона Хезоня был признан MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, вошел в тройку самых результативных игроков турнира, стал победителем конкурса по броскам сверху и самым ценным игроком Матча всех звезд. 

В Лиге ВТБ Марио провел в составе УНИКСа 30 матчей, в среднем набирая по 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата за 31 минуту на паркете.

В 25 матчах Евролиги средняя статистика хорвата составила 14,2 очка, 6,1 подбора, 2,3 перехвата и 1,8 ассиста за 30 минут игрового времени.

Ожидается, что Хезоня продолжит карьеру в мадридском «Реале».

10 главных супергероев сезона Единой лиги ВТБ

ЦСКА Еремина месяцами сидел без денег и воды, но обыгрывал «Реал» и выходил в «Финал четырех». История русской команды мечты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные