Самый ценный игрок Лиги ВТБ Хезоня покинул УНИКС

Казанский УНИКС объявил об уходе из команды форварда (27 лет, 203 см).

По итогам завершившегося сезона Хезоня был признан MVP регулярного чемпионата лиги ВТБ, вошел в тройку самых результативных игроков турнира, стал победителем конкурса по броскам сверху и самым ценным игроком Матча всех звезд.

В Лиге ВТБ Марио провел в составе УНИКСа 30 матчей, в среднем набирая по 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата за 31 минуту на паркете.

В 25 матчах средняя статистика хорвата составила 14,2 очка, 6,1 подбора, 2,3 перехвата и 1,8 ассиста за 30 минут игрового времени.

Ожидается, что Хезоня продолжит карьеру в мадридском «Реале».

10 главных супергероев сезона Единой лиги ВТБ

ЦСКА Еремина месяцами сидел без денег и воды, но обыгрывал «Реал» и выходил в «Финал четырех». История русской команды мечты