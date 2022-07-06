Евгений Богачев: «Удержать Марио Хезоню без Евролиги будет очень сложно»

Президент УНИКСа Евгений Богачев признался, что казанскому клубу будет тяжело удержать MVP прошедшего сезона Единой лиги ВТБ Марио Хезоню.

«Вокруг Марио ходит много слухов. То его берет , то кто-то еще. Но пока Хезоня официально не покинул УНИКС. У нас есть право на пролонгацию контракта на сезон-2022/23.

Вопрос еще не решен, но удержать его без будет очень сложно. Скорее всего, он покинет команду. Рассматриваем других иностранцев», – заявил Богачев.

Хорватский форвард провел за УНИКС один сезон, набирая в Лиге ВТБ 18,5 очка, 7,5 подбора и 3,3 передачи в среднем за матч. В следующем сезоне УНИКС будет выступать только в Лиге ВТБ.

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