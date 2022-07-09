Агент: «Ради перехода в УНИКС Дэрил Мэйкон отказал 2 клубам Евролиги»

Обрад Фимич, агент разыгрывающего (26 лет, 188 см) прокомментировал переход игрока в УНИКС.

Мэйкон подписал с казанской командой двухлетний контракт по схеме «1+1».

В минувшем сезоне он провел 31 матч в за греческий , набирая в среднем 13,1 очка, 3,6 передачи и 2,2 подбора.

«Поздравляю УНИКС и Единую лигу ВТБ с таким отличным подписанием. Своей игрой в прошедшем сезоне Дэрил доказал, что является отличным игроком, способным быть лидером клуба Евролиги. Так что от него можно ждать много ярких перфомансов.

Важно, что баскетболист такого уровня решил перейти в российский клуб в столь непростое время. Это прецедент, который говорит о том, что и другие известные иностранцы также могут перебраться в клубы лиги в это межсезонье.

На Дэрила претендовали два клуба, которые будут участвовать в Евролиге в сезоне-2022/23, но он выбрал Казань», — сказал Фимич.

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