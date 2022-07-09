Агент: «Ради перехода в УНИКС Дэрил Мэйкон отказал 2 клубам Евролиги»

Теги переходы УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос OPAP Единая лига ВТБ Обрад Фимич Дэрил Мэйкон Баскетбол

Обрад Фимич, агент разыгрывающего Дэрила Мэйкона (26 лет, 188 см) прокомментировал переход игрока в УНИКС.

Мэйкон подписал с казанской командой двухлетний контракт по схеме «1+1».

В минувшем сезоне он провел 31 матч в Евролиге за греческий «Панатинаикос», набирая в среднем 13,1 очка, 3,6 передачи и 2,2 подбора.

«Поздравляю УНИКС и Единую лигу ВТБ с таким отличным подписанием. Своей игрой в прошедшем сезоне Дэрил доказал, что является отличным игроком, способным быть лидером клуба Евролиги. Так что от него можно ждать много ярких перфомансов.

Важно, что баскетболист такого уровня решил перейти в российский клуб в столь непростое время. Это прецедент, который говорит о том, что и другие известные иностранцы также могут перебраться в клубы Единой лиги в это межсезонье.

На Дэрила претендовали два клуба, которые будут участвовать в Евролиге в сезоне-2022/23, но он выбрал Казань», — сказал Фимич.

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