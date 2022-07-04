Евгений Богачев: «Если Хезоня переходит в другой клуб, то УНИКС должен получить определенную денежную компенсацию»

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал слухи о переходе хорватского форварда Марио Хезони в испанский «Реал».
«Я пока не знаю, подписал ли Хезоня соглашение с «Реалом» или нет. В любом случае он обязан сообщить нам.
По условиям контракта с ним, если Марио переходит в другой клуб, то УНИКС должен получить за это определенную денежную компенсацию», – передает слова Богачева «Татар-информ».
По информации инсайдера Маттео Андреани, «Реал» согласовал условия контракта с Хезоней и в ближайшее время объявит о переходе официально.
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