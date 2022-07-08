О Джей Мэйо покинул УНИКС

УНИКС официально объявил о том, что американский защитник (34 года, 196 см) покинул клуб.

Американец провел за казанскую команду один сезон. В Единой лиге ВТБ-2021/22 Мэйо принял участие в 14 матчах, в среднем набирая по 6,9 очка и 2,1 подбора за 14:35 минуты на паркете.

В 20 встречах средняя статистика защитника составила 5,8 очка и 1,2 подбора за 13 минут игрового времени.

Этот безумный, безумный, безумный матч. ЦСКА – УНИКС – это 3 овертайма, личные рекорды и дикий победный бросок О Джея Мэйо