Родригес, Хезоня и Муса перейдут в «Реал» (Маттео Андреани)

Разыгрывающий Серхио Родригес (36 лет, 191 см), а также форварды Марио Хезоня (27 лет, 203 см) и Джанан Муса (23 года, 206 см) продолжат карьеру в «Реале».

Об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Отмечается, что мадридский клуб оформил сделки с игроками и в ближайшее время объявит об их переходе официально.

Родригес вышел на рынок после ухода из «Милана». Хезоня в прошлом сезоне стал MVP Лиги ВТБ в составе УНИКСа, Мусу признали самым ценным игроком АСВ, он защищал цвета «Бреогана».

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