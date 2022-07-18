Эдриан Воджнаровски: «Обмен Кайри Ирвинга в «Лейкерс» все еще возможен»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, продолжают активно искать варианты усиления состава и еще могут выменять Кайри Ирвинга у .

«Я думаю, что «Лейкерс» заключат сделку и, возможно, не одну. Возможно, это будет не Кайри Ирвинг, возможно, это будет не игрок уровня Матча всех звезд. Возможно, это будет Эрик Гордон, Бадди Хилд или Патрик Беверли. «Лейкерс» будут активными на рынке.

Обмен Кайри Ирвинга в «Лейкерс» все еще возможен. Во многом это зависит от того, что будет с . «Нетс» больше сосредоточены на обмене Дюрэнта. Высока вероятность, что Ирвинг останется в «Бруклине», если останется Дюрэнт. Но «Лейкерс» еще не закончили, они продолжают искать варианты, которые позволят им усилиться», – сказал Воджнаровски.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе