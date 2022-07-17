Майк Миллер: «Кевин Дюрэнт будет рвать задницу на площадке, даже если «Нетс» не обменяют его»

Двукратный чемпион в составе (2012, 2013) Майк Миллер прокомментировал ситуацию вокруг лидеров и , которые могут покинуть команду в это межсезонье.

«Не знаю, точно ли они продавливают переход. Думаю, они лишь просят об этом. Как правило, команды соглашаются на обмен. В конце концов, вы можете продавливать переход, сколько хотите, но вы подписали контракт и выходите играть. Думаю, люди относятся к этому немного более профессионально.

Что касается ситуации с Кей Ди, он ведь любит баскетбол. Я знаю Кей Ди, он всегда будет играть. Если они не совершат сделку в течение следующего месяца или двух, он проявит профессионализм и будет делать свою работу.

Думаю, люди должны расценивать это вот так. Понимаем, что ты недоволен, но еще мы платим тебе 35–40 миллионов долларов в год. Иди и делай свою работу, пока мы ищем подходящую сделку.

Гарантирую, что он появится в тренировочном лагере, даже если обмен не состоится. Он будет рвать задницу и сделает на площадке все, что ему нужно. Он отнесется к этому с профессионализмом», – заявил Миллер.

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