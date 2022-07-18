Лэнгстон Гэллоуэй: «Дюрэнт и Ирвинг тормозят остальные переходы»

Защитник Лэнгстон Гэллоуэй (30 лет, 185 см), который провел 4 матча за в нынешнем сезоне, прокомментировал ситуацию вокруг звездных игроков команды и .

Ирвинг не сумел договориться с «Нетс» о продлении контракта, истекающего следующим летом. Дюрэнт запросил у руководства клуба обмен.

«Прямо сейчас Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг тормозят процессы на рынке. Как только они решат, что будут делать, станут понятны возможности для перехода других игроков», – сказал Гэллоуэй.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?