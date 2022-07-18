Лэнгстон Гэллоуэй: «Дюрэнт и Ирвинг тормозят остальные переходы»

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Лэнгстон Гэллоуэй Баскетбол

Защитник Лэнгстон Гэллоуэй (30 лет, 185 см), который провел 4 матча за «Бруклин» в нынешнем сезоне, прокомментировал ситуацию вокруг звездных игроков команды Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга.

Ирвинг не сумел договориться с «Нетс» о продлении контракта, истекающего следующим летом. Дюрэнт запросил у руководства клуба обмен.

«Прямо сейчас Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг тормозят процессы на рынке. Как только они решат, что будут делать, станут понятны возможности для перехода других игроков», – сказал Гэллоуэй.

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