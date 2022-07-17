Комиссионер Drew League – об отсутствии Кайри Ирвинга на матче: «Вы же его знаете»

Комиссионер полулюбительской лиги Drew League Дино Смайли прокомментировал решение разыгрывающего не приезжать на матч, в котором он должен был принять участие.

«Его команда была почти уверена, что он придет. Но вы же знаете, кто такой Кайри. Предполагаю, что он передумал по дороге сюда», – заявил Смайли.

Ирвинг должен был играть перед матчем с участием команды и , но так и не появился в зале.

Команда Леброна и Дерозана одержала победу со счетом 104:102. Джеймс набрал 42 очка (18 из 36 с игры, 2 из 13 из-за дуги), сделал 16 подборов, 3 передачи и 4 перехвата. Дерозан отметился 30 очками (9 из 23 с игры) и 14 подборами.

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