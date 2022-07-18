Джеймс Харден – о критике: «Особо не слушаю, что говорят другие люди»

Защитник «Сиксерс» рассказал о том, как воспринимает критику, которой подвергся за продемонстрированный уровень игры в прошлом сезоне.

«Я особо не слушаю, что говорят другие люди. У был не в лучшем состоянии в прошлом сезоне, но все равно делал почти трипл-дабл в среднем за игру. Если бы кто-то другой выдавал такие цифры, все говорили бы о максимальном контракте для него.

Люди привыкли, что я набираю по 30-40 очков, так что они восприняли минувший сезон как неудачный. Я отыграл за «Филадельфию» всего пару месяцев, учился на ходу. Так уж вышло. Но сейчас я в порядке с точки зрения физики и психологии, так что с нетерпением жду нового сезона», – сказал Харден.

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