Джеймс Харден: «Работаю над тем, чтобы вернуться на элитный уровень»

Защитник «Сиксерс» рассказал о своих приоритетах в межсезонье.

«Мне повезло по ходу карьеры обходиться без серьезных травм – операций и подобных вещей. Но в течение последних двух лет я имел дело с определенными трудностями с подколенными сухожилиями, а это довольно проблематично. Так что я использую это лето как возможность сделать что-то для себя, работаю над тем, чтобы вернуться на элитный уровень. Знаю, что могу быть на этом уровне и буду на нем.

Таков мой приоритет номер один. Баскетбол – это такой двигатель, который движет всем: благодаря нему мы сейчас с вами разговариваем, все партнеры, которые у меня есть, и замечательные вещи, которые происходят со мной за пределами площадки – все это баскетбол. Так что я должен быть уверен, что все идет как надо», – сказал Харден.

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