Джеймс Харден: «Сказал Мори, чтобы он подписал нужных игроков, а оставшиеся деньги дал мне. Хочу побеждать»

Защитник «Сиксерс» рассказал, почему пошел на уступки клубу при продлении контракта.

«Мы разговаривали с , мне объяснили, за счет чего мы можем стать лучше, какова рыночная стоимость определенных игроков. Я сказал Мори, чтобы он сделал состав сильнее, подписал нужных нам игроков, а уже оставшиеся деньги дал мне. Настолько сильно я хочу побеждать.

Я хочу бороться за титул. Это все, что меня интересует на данном этапе. Я готов получать меньше, если это дает нам больше шансов на достижение цели», – заявил Харден.

Харден отказался от 15 миллионов долларов за сезон-22/23. Он продлили контракт на 2 года с опцией игрока на второй сезон с годовой зарплатой 34 миллиона.

этим летом подписала на 3 года и 33 миллиона.

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