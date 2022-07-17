Джеймс Харден: «Хьюстон – мой дом, хоть и не играю здесь больше»

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден рассказал о связи с Хьюстоном, которая установилась за время выступления игрока за «Рокетс».

«Здесь моя семья: мама, сестра, брат. Так что я бы назвал это место домом. Хочу оставить след в , даже несмотря на то, что больше не играю здесь. Я должен продолжить это делать, и я найду способы», – признался Харден.

Джеймс выступал за «Рокетс» c 2012 по 2021 год. За это время он выиграл награду MVP (2018) и три раза становился лучшим бомбардиром (2018-2020).

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?