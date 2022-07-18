Джеймс Харден: «Верю, что мы с Эмбиидом можем привести «Сиксерс» к чемпионству»

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Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден оценил потенциал дуэта с центровым Джоэлом Эмбиидом.

«Я часто разговариваю с Джоэлом. Мы с ним встречаемся, обсуждаем, как будем играть и что нужно сделать, чтобы помочь команде выиграть чемпионат. Здорово, когда в вашей команде есть два игрока, которые входят в число лучших на своих позициях, это отличный фундамент для строительства.

Мы хотим расти вместе и постараемся вывести «Филадельфию» на вершину. Верю, что мы сможем сделать это вместе», – заявил Харден.

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