Джеймс Харден: «Верю, что мы с Эмбиидом можем привести «Сиксерс» к чемпионству»

Защитник «Сиксерс» оценил потенциал дуэта с центровым .

«Я часто разговариваю с Джоэлом. Мы с ним встречаемся, обсуждаем, как будем играть и что нужно сделать, чтобы помочь команде выиграть чемпионат. Здорово, когда в вашей команде есть два игрока, которые входят в число лучших на своих позициях, это отличный фундамент для строительства.

Мы хотим расти вместе и постараемся вывести «Филадельфию» на вершину. Верю, что мы сможем сделать это вместе», – заявил Харден.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?