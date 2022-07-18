Леброн исполнил 2 данка с передач Каспера Уэйра в матче Drew League

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр сыграл в одной команде с и в матче полулюбительской лиги Drew League.

В одном из эпизодов встречи Уэйр убежал в быстрый отрыв и набросил от щита, а Леброн завершил атаку мощным добиванием сверху.

Позже разыгрывающий ЦСКА исполнил удобную передачу Джеймсу из-за боковой линии, и звездный баскетболист вколотил еще один эффектный данк.

Команда Cheaters, за которую выступили Уэйр, Джеймс и Дерозан, одержала победу со счетом 104:102. Джеймс набрал 42 очка (18 из 36 с игры, 2 из 13 из-за дуги), сделал 16 подборов, 3 передачи и 4 перехвата. Дерозан отметился 30 очками (9 из 23 с игры) и 14 подборами.

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