Оппонент Леброна в Drew League: «Без Джеймса они бы проиграли»

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Лидер команды Black Pearl Elite Дайон Райт прокомментировал итоги матча полулюбительской лиги Drew League против команды Cheaters (102:104), за которую выступил Леброн Джеймс.

«У него было 40 очков, а у меня – всего 20. Когда он набирал два очка, я отвечал только одним. Это действительно тот игрок, которого ты встречаешь только раз в жизни. У нас не было парней из НБА, у них было два таких, и мы проиграли всего два очка. Если бы не приехал Леброн, мы бы точно выиграли», – заявил Райт.

Леброн выступил в Drew League впервые с 2011 года. Джеймс набрал 42 очка (18 из 36 с игры, 2 из 13 из-за дуги), сделал 16 подборов, 3 передачи и 4 перехвата.

За команду Cheaters также сыграл форвард «Чикаго» Демар Дерозан, который отметился 30 очками (9 из 23 с игры) и 14 подборами.

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