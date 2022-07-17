Леброн Джеймс смазал штрафной и поспорил с арбитрами в концовке матча Drew League

Звездный форвард в субботу по приглашению («Чикаго») принял участие в матче полулюбительской лиги Drew League.

За 4,5 секунды до конца встречи при счете 103:102 в пользу команды Джеймса и Дерозана Леброн встал на линию штрафных. Четырехкратный чемпион реализовал первый бросок, но затем смазал второй, дав сопернику шанс на победу.

После промаха Леброн вступил в спор с арбитрами, но те не поддались влиянию суперзвезды НБА.

Позже соперник смазал трехочковый бросок на победу под сирену, и Джеймс победно поднял кулак.

Леброн выступил в Drew League впервые с 2011 года. Звездный баскетболист завершил встречу с показателями 42 очка (18 из 36 с игры, 2 из 13 из-за дуги), 16 подборов, 3 передачи и 4 перехвата. Его команда Cheaters одержала победу со счетом 104:102.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе