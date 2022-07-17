Леброн Джеймс отреагировал на свое выступление в Drew League

Звездный форвард отреагировал в Twitter на свое выступление в полулюбительской лиге Drew League в субботу.

«Спасибо, Drew League! Крутая энергия от начала и до конца соревнования. Все это для города ангелов!» – написал Леброн и опубликовал пару фотографий с игры.

Леброн выступил в Drew League впервые с 2011 года.

Команда Джеймса и Дерозана одержала победу со счетом 104:102. Леброн набрал 42 очка (18 из 36 с игры, 2 из 13 из-за дуги), сделал 16 подборов, 3 передачи и 4 перехвата. Демар отметился 30 очками (9 из 23 с игры) и 14 подборами.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе