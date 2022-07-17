НБА. Летняя лига. «Нью-Йорк» сыграет с «Портлендом», «Оклахома» – с «Новым Орлеаном» и другие матчи

Сегодня прошли девять матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
«Детройт» выиграл у «Орландо», «Бруклин» победил «Бостон».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Нью-Йорк – Портленд
17 июля. 22.00
Торонто – Милуоки
17 июля. 23.00
Индиана – Финикс
18 июля. 0.30
Новый Орлеан – Оклахома
18 июля. 1.00
Голден Стэйт – Вашингтон
18 июля. 2.30
Юта – Денвер
18 июля. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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