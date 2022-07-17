НБА. Летняя лига. «Нью-Йорк» сыграет с «Портлендом», «Оклахома» – с «Новым Орлеаном» и другие матчи

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Сегодня прошли девять матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

«Детройт» выиграл у «Орландо», «Бруклин» победил «Бостон».

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

Нью-ЙоркПортленд

17 июля. 22.00

ТоронтоМилуоки

17 июля. 23.00

Индиана – Финикс

18 июля. 0.30

Новый Орлеан – Оклахома

18 июля. 1.00

Голден Стэйт – Вашингтон

18 июля. 2.30

Юта – Денвер

18 июля. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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