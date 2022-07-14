НБА. Летняя лига. «Сан-Антонио» – «Атланта», «Хьюстон» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня пройдут восемь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
«Сан-Антонио» встретится с «Атлантой». «Хьюстон» Джабари Смита сыграет с «Портлендом».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Бостон – Мемфис
14 июля. 22:30
Сан-Антонио – Атланта
14 июля. 23:00
Детройт – Кливленд
15 июля. 0:30
Шарлотт – Чикаго
15 июля. 1:00
Орландо – Нью-Йорк
15 июля. 2:30
Милуоки – Даллас
15 июля. 3:00
Хьюстон – Портленд
15 июля. 4:30
Миннесота – Бруклин
15 июля. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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