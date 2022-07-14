НБА. Летняя лига. «Сан-Антонио» – «Атланта», «Хьюстон» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

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Сегодня пройдут восемь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

«Сан-Антонио» встретится с «Атлантой». «Хьюстон» Джабари Смита сыграет с «Портлендом». 

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

Бостон – Мемфис

14 июля. 22:30

Сан-Антонио – Атланта

14 июля. 23:00

Детройт – Кливленд

15 июля. 0:30

Шарлотт – Чикаго

15 июля. 1:00

Орландо – Нью-Йорк

15 июля. 2:30

Милуоки – Даллас

15 июля. 3:00

Хьюстон – Портленд

15 июля. 4:30

Миннесота – Бруклин

15 июля. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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