НБА. Летняя лига. «Сан-Антонио» – «Атланта», «Хьюстон» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня пройдут восемь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

встретится с «Атлантой». «Хьюстон» Джабари Смита сыграет с «Портлендом».

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

– Мемфис

14 июля. 22:30

Сан-Антонио – Атланта

14 июля. 23:00

Детройт –

15 июля. 0:30

Шарлотт –

15 июля. 1:00

Орландо – Нью-Йорк

15 июля. 2:30

Милуоки – Даллас

15 июля. 3:00

– Портленд

15 июля. 4:30

Миннесота – Бруклин

15 июля. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Гид по драфту НБА-2022. Топ-10 лучших игроков

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин