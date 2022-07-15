НБА. Летняя лига. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Финикс» – с «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня состоятся семь матчей Летней лиги в Лас-Вегасе.

«Голден Стэйт» Куминги и Уайзмена сыграет с «Оклахомой» Холмгрена и Гидди. «Финикс» встретится с «Сакраменто».

НБА

лига

Лас-Вегас

Юта – Клипперс

15 июля. 0.00

Денвер –

15 июля. 1.00

Голден Стэйт – Оклахома

15 июля. 2.00

Финикс – Сакраменто

15 июля. 3.00

Вашингтон – Индиана

15 июля. 4.00

Торонто –

15 июля. 5.00

Новый Орлеан –

15 июля. 6.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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