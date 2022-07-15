НБА. Летняя лига. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Финикс» – с «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня состоятся семь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
«Голден Стэйт» Куминги и Уайзмена сыграет с «Оклахомой» Холмгрена и Гидди. «Финикс» встретится с «Сакраменто».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Юта – Клипперс
15 июля. 0.00
Денвер – Филадельфия
15 июля. 1.00
Голден Стэйт – Оклахома
15 июля. 2.00
Финикс – Сакраменто
15 июля. 3.00
Вашингтон – Индиана
15 июля. 4.00
Торонто – Майами
15 июля. 5.00
Новый Орлеан – Лейкерс
15 июля. 6.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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