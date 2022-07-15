НБА. Летняя лига. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Финикс» – с «Сакраменто» и другие матчи

Теги результаты Денвер Голден Стэйт Индиана Клипперс Лейкерс Майами Новый Орлеан Филадельфия Финикс Сакраменто Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Летняя лига НБА Баскетбол

Сегодня состоятся семь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

«Голден Стэйт» Куминги и Уайзмена сыграет с «Оклахомой» Холмгрена и Гидди. «Финикс» встретится с «Сакраменто».

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

Юта – Клипперс

15 июля. 0.00

Денвер – Филадельфия

15 июля. 1.00

Голден Стэйт – Оклахома

15 июля. 2.00

Финикс – Сакраменто

15 июля. 3.00

Вашингтон – Индиана

15 июля. 4.00

Торонто – Майами

15 июля. 5.00

Новый Орлеан – Лейкерс

15 июля. 6.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?

Все еще страдаете из-за титула «Голден Стэйт»? Посмотрите на котиков Джордана Пула, эта милота снимает любое жжение

«Балтимор – это героин и баскетбол». Культовой «Прослушке» 20 лет, один из ее легендарных эпизодов – игра между районами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные