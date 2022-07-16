НБА. Летняя лига. «Детройт» – «Орландо», «Сакраменто» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня состоятся девять матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
«Детройт» встретится с «Орландо», «Сакраменто» Кигана Мюррэя сыграет с «Хьюстоном» Джабари Смита.
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Кливленд – Атланта
16 июля. 22.00
Детройт – Орландо
16 июля. 23.00
Миннесота – Шарлотт
17 июля. 0.00
Сан-Антонио – Мемфис
17 июля. 1.00
Филадельфия – Чикаго
17 июля. 2.00
Бостон – Бруклин
17 июля. 3.00
Сакраменто – Хьюстон
17 июля. 4.00
Даллас – Лейкерс
17 июля. 5.00
Клипперс – Майами
17 июля. 6.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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