НБА. Летняя лига. «Детройт» – «Орландо», «Сакраменто» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня состоятся девять матчей Летней лиги в Лас-Вегасе.

«Детройт» встретится с «Орландо», «Сакраменто» Кигана Мюррэя сыграет с «Хьюстоном» Джабари Смита.

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

Кливленд – Атланта

16 июля. 22.00

Детройт – Орландо

16 июля. 23.00

Миннесота – Шарлотт

17 июля. 0.00

Сан-Антонио – Мемфис

17 июля. 1.00

Филадельфия –

17 июля. 2.00

– Бруклин

17 июля. 3.00

Сакраменто – Хьюстон

17 июля. 4.00

Даллас –

17 июля. 5.00

Клипперс –

17 июля. 6.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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