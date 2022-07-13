НБА. Летняя лига. «Оклахома» сыграет с «Сакраменто», «Милуоки» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня состоятся семь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

«Оклахома» сыграет с «Сакраменто», встретится с «Миннесотой».

НБА

лига

Лас-Вегас

Милуоки – Миннесота

13 июля. 23.00

Шарлотт –

14 июля. 0.00

Новый Орлеан – Вашингтон

14 июля. 1.00

Юта – Торонто

14 июля. 2.00

Оклахома – Сакраменто

14 июля. 3.00

–

14 июля. 4.00

– Денвер

14 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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