НБА. Летняя лига. «Оклахома» сыграет с «Сакраменто», «Милуоки» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня состоятся семь матчей Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.
«Оклахома» сыграет с «Сакраменто», «Милуоки» встретится с «Миннесотой».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Милуоки – Миннесота
13 июля. 23.00
Шарлотт – Кливленд
14 июля. 0.00
Новый Орлеан – Вашингтон
14 июля. 1.00
Юта – Торонто
14 июля. 2.00
Оклахома – Сакраменто
14 июля. 3.00
Филадельфия – Майами
14 июля. 4.00
Клипперс – Денвер
14 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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