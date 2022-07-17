Владимир Гомельский: «Ошибка Итудиса — отсутствие самокритичности или самоконтроля»

Известный комментатор назвал ошибку , которую тот допустил на посту главного тренера ЦСКА.

«Получается так, что мы с вами вновь говорим о плюсах и минусах тренера Итудиса. Не ценил то, что имел, все время подталкивал менеджмент к тому, чтобы преждевременно избавляться от ветеранов, предъявлял к ним повышенные требования, разделял в команде игроков на своих и чужих. Все это было.

То есть Итудис пользовался своим суперпривилегированным положением. В этом только одна его ошибка — отсутствие самокритичности или самоконтроля. Все остальное — недоработка менеджмента.

Еще один важный момент — молчание его ассистентов. Но результат Итудис дал. А победителей не судят», — написал Гомельский в конференции на своем сайте.

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