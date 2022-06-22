Владимир Гомельский: «Самсон Руженцев не готов играть в НБА»

Известный баскетбольный эксперт оценил готовность новобранца ЦСКА Самсона Руженцева (20 лет, 201 см) играть в .

«Я не знаю условий контракта Руженцева. Там может быть и пункт о прекращении контракта, в случае приглашения игрока в НБА. Но, по моему мнению, Руженцев пока не готов играть в НБА», – написал Гомельский на своем официальном сайте.

В прошедшем сезоне форвард играл за сербскую «Мегу», которая специализируется на подготовке молодых европейских баскетболистов к выступлению в США.

Самсон провел за «Мегу» 21 матч в лиге, набирая в среднем 6,8 очка и 3 подбора.

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