Владимир Гомельский: «Самсон Руженцев не готов играть в НБА»

Теги ЦСКА НБА Адриатическая лига Владимир Гомельский Мега Единая лига ВТБ Самсон Руженцев Баскетбол

Известный баскетбольный эксперт Владимир Гомельский оценил готовность новобранца ЦСКА Самсона Руженцева (20 лет, 201 см) играть в НБА.

«Я не знаю условий контракта Руженцева. Там может быть и пункт о прекращении контракта, в случае приглашения игрока в НБА. Но, по моему мнению, Руженцев пока не готов играть в НБА», – написал Гомельский на своем официальном сайте.

В прошедшем сезоне форвард играл за сербскую «Мегу», которая специализируется на подготовке молодых европейских баскетболистов к выступлению в США.

Самсон провел за «Мегу» 21 матч в Адриатической лиге, набирая в среднем 6,8 очка и 3 подбора.

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