Владимир Гомельский: «У ЦСКА будут проблемы с составом, это вызов для Эмиля Райковича»

Известный спортивный комментатор отметил трудности, с которыми может столкнуться новый главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович.

«Нужно искать исполнителей под модель баскетбола главного тренера Эмиля Райковича. Но теперь возникает вопрос, где их взять и на какие средства. Есть четыре позиции, которые на данный момент закрыты Милутиновым, Шведом, Антоновым и Курбановым.

Надеюсь, что у ЦСКА будет возможность сохранить их и строить вокруг них игру. Но нет баскетболиста на главной позиции — разыгрывающего. И поиск нужно начать именно с нее.

Для македонца это вызов. Он никогда ранее не работал в клубе, который ставит перед собой цель выиграть в каждой конкретной игре. У него сейчас, с одной стороны, проблемы селекции, а с другой — собственной психологии.

Он тренер среднего поколения, согласился, подписал контракт. А теперь пришло понимание, какой результат от него ждут и какими средствами он располагает для его достижения. И я ему не завидую», – заявил Гомельский.

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