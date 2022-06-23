Владимир Гомельский: «Легионеры хотят играть в лучших турнирах, в «Зените» этого нет»

Известный баскетбольный эксперт прокомментировал уход иностранных игроков из «Зенита» в нынешнее межсезонье.

22 июня Санкт-Петербургский клуб объявил о расставании с , и . Ожидается, что баскетболисты перейдут в команды, участвующие в .

«Понятное дело, что сильным легионерам поступили предложения. Они люди, хотят играть в сильнейших турнирах. Им свойственно искать, где лучше. На сегодняшний день лучше не в «Зените». Другого и быть не могло. Такое впечатление, что это не было известно заранее. Им пришлось бы выплачивать неустойку клубу для перехода раньше конца сезона в другую команду», – сказал Гомельский.

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