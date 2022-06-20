Владимир Гомельский: «Надо идти путем академий «Реала» и «Барселоны»

Комментатор Владимир Гомельский считает, что российским клубам надо искать молодых талантливых игроков по примеру академий и «Барселоны».

«Возьмем США, где спортсмены учатся в вузах и мечтают попасть в НБА. Обычно после двух лет выступления в студенческой лиге с ними подписывается первый контракт. Чтобы заполучить потенциально сильного игрока, который может раскрыться в будущем, нужно сразу предлагать чуть больше денег, чем НБА. И то не факт, поведется ли он на зарплату и переедет в Россию.

В Испании, Италии, Франции, а теперь и Германии клубы заключают контракты с родителями. Причем в них прописываются и система образования, и сумма трансфера, если молодой человек захочет покинуть команду. Поэтому найти в Европе юного, подающего надежды и незадрафтованного баскетболиста достаточно сложно.

Лучше идти путем академий мадридского «Реала», «Барселоны». Разглядывать таланты до того, как они засверкают, приглашать в Москву, давать им образование — не только баскетбольное, но и общее. И таким образом обеспечить себя сверхталантливой порослью. Думаю, если идти этим путем, то заниматься поиском ребят надо внутри СНГ», — сказал Гомельский.

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