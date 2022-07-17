Леброн Джеймс набрал 42+16 в матче Drew League

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился результативной игрой в матче полулюбительской Drew League.

Звездный баскетболист завершил встречу с показателями 42 очка, 16 подборов и 4 перехвата. Его команда Cheaters одержала победу со счетом 104:102.

Джеймс выступил в Drew League впервые с 2011 года. Лига была основана в 1973 году и проводится в Лос-Анджелесе. Многие звезды НБА принимали в ней участие.

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