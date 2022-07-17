Кайри Ирвинг не приехал на матч Drew League

Разыгрывающий не приехал на матч полулюбительской лиги Drew League в субботу.

По словам комиссионера лиги Дино Смайли, Ирвинг должен был играть перед матчем с участием команды и , но не появился.

«У нас еще осталось пара матчей сегодня и шесть завтра, так что посмотрим. Я был уверен, что Кайри будет сегодня, но не знаю, что произошло», – сказал Смайли.

Команда Леброна и Дерозана одержала победу со счетом 104:102. Джеймс набрал 42 очка (18 из 36 с игры, 2 из 13 из-за дуги), сделал 16 подборов, 3 передачи и 4 перехвата. Дерозан отметился 30 очками (9 из 23 с игры) и 14 подборами.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе