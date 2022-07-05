Готовность «Уорриорз» отпустить Пэйтона II «сильно расстроила» некоторых представителей организации

Защитник Гэри Пэйтон II (29 лет, 191 см) согласился подписать контракт с «Портлендом».

За 3 года в «Блэйзерс» чемпион в составе «Голден Стэйт» заработает 28 миллионов долларов.

Как сообщает The Athletic, решение руководства клуба отпустить Пэйтона II из-за нежелания тратить крупную сумму в налоговых отчислениях «сильно расстроила» некоторых представителей организации.

Гэри прошлым летом всерьез раздумывал над завершением карьеры и собирался побороться за должность видеокоординатора «Голден Стэйт». Ему все же удалось получить 15-е место в ростере калифорнийской команды. По ходу сезона защитник заработал стабильное место в ротации, стал важным игроком и любимцем болельщиков.

Отмечается, что «Уорриорз» впервые пожертвовали важным игроком по финансовым причинам.

«Голден Стэйт» предлагал Гэри 2-летний контракт с зарплатой 6,4 миллиона долларов за сезон, что заметно уступает предложению . и предприняли попытку уговорить защитника остаться в команде, но она оказалась «безуспешной».

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?