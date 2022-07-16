Леброн Джеймс о болельщиках «Бостона»: «Чертовы расисты»

Звездный форвард в эфире ток-шоу The Shop назвал место, где ему сложнее всего играть.

. Потому что они чертовы расисты.

Там могут произнести что угодно, и это нормально. Пережил это на своей шкуре. Мне приходилось иметь дело с этим всю жизнь. Я не возражаю... Вот я слышу это. Если слышу это от кого-то, кто находится рядом, то быстро вычисляю его и помечаю для себя. Переключаюсь на игру.

Там запросто могут что в вас бросить. Как-то, когда я покидал площадку, в меня полетело пиво», – заявил Джеймс.

Поклонники «Селтикс» в плей-офф-2022 привлекли к себе внимание, когда по ходу финальной серии скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда «Уорриорз» .

37-летний Леброн имеет карьерный результат 11-14 в матчах против «Селтикс» в Бостоне.

Джеймс ранее на этой неделе сделал спорное заявление, когда прокомментировал ситуацию, в которой находится арестованная в России Бриттни Грайнер.

«На месте Бриттни Грайнер задумался бы: «Хочу ли я возвращаться в такую Америку?»

Позже 4-кратный чемпион НБА прояснил свои слова.

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