Леброн Джеймс: «Мои комментарии о Бриттни Грайнер – это не критика нашей прекрасной страны»

Звездный форвард пояснил свои комментарии касательно ситуации, в которой находится арестованная в России Бриттни Грайнер.

«Мои комментарии о Бриттни Грайнер в шоу «The Shop» – это не критика нашей прекрасной страны. Я просто сказал, как как она, вероятно, себя чувствует в эмоциональном плане, и что она думает, находясь в этой клетке уже более 100 дней. Если вкратце», – написал Леброн на своей странице в Twitter.

«После всего этого, как она может чувствовать, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте задумался бы: «Хочу ли я возвращаться в такую Америку?» – ранее заявил Джеймс.

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